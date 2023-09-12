Мнение экспертов с Запада о состоявшихся выборах в новых регионах России не интересует жителей Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Об этом сообщает Первый канал.

По словам Балицкого, теперь люди, живущие в запорожском регионе, не чувствуют себя вторым сортом.

«Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства», — обратил внимание Балицкий.

Как добавил врио губернатора Запорожской области, выборы в регионе прошли спокойно.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает факт и итоги выборов, которые проходили в Крыму и новых регионах России.

Также Рамзан Кадыров сравнивал выборы в новых регионах России и Чечне. Глава региона выразил уверенность, что жителям Донбасса предстоит аналогичная судьба, как у народа Чечни — мирная и благополучная.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.