Трампа наградили премией «Архитектор мира»

Президент США Дональд Трамп получил премию «Архитектор мира»
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп получил учрежденную в 1995 году фондом бывшего президента Ричарда Никсона премию «Архитектор мира». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Статуэтка, выполненная в виде фигуры Ричарда Никсона, была вручена Трампу председателем совета директоров фонда Робертом О'Брайном в присутствии членов семьи Никсонов.

Трамп был удостоен этой премии за «достигнутые им прекращения огня и мирные соглашения». В релизе упоминается заключение мирного соглашения в сектора Газа, а также переговоры об урегулировании конфликтов между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном.

Американский президент также был одним из главных претендентов на Нобелевскую премию мира, однако комитет выбрал другого победителя.

10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марие Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее в США рассказали, что Нобелевская премия и статус человека года все еще важны для Трампа.

