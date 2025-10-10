Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира получит лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Отмечается, что премия присуждена ей за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». По заявлению комитета, на фоне «авторитарного режима» Венесуэлы Мачадо выступала за независимость судебной власти, права человека и народное представительство.

«Она долгие годы боролась за свободу венесуэльского народа», — отметили в комитете.

Там добавили, что в преддверии выборов 2024 года Мачадо была кандидатом в президенты от оппозиции, но режим «заблокировал ее выдвижение».

В пятницу британская газета The Telegraph писала, что комитет может в последний момент сделать выбор в пользу другого лауреата.

Одним из претендентов на премию был президент США Дональд Трамп , букмекеры оценивали его шансы в 3%.

При этом агентство Bloomberg отмечало, что в Норвегии ждут экономических и дипломатических последствий, если президент США не получит Нобелевскую премию мира.

Как отмечало агентство, в четверг вечером сын Трампа Эрик попросил своих подписчиков в соцсети X «сделать ретвит, если вы считаете, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира». Примерно в то же время официальный аккаунт Белого дома на X опубликовал фотографию Трампа и назвал его «Президентом мира». В ответ на это норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечается в материале Bloomberg.

Ранее в Кремле поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.