Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира получит лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо
Bertil Jonsson/Shutterstock/FOTODOM

Нобелевскую премию мира получит лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Отмечается, что премия присуждена ей за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». По заявлению комитета, на фоне «авторитарного режима» Венесуэлы Мачадо выступала за независимость судебной власти, права человека и народное представительство.

«Она долгие годы боролась за свободу венесуэльского народа», — отметили в комитете.

Там добавили, что в преддверии выборов 2024 года Мачадо была кандидатом в президенты от оппозиции, но режим «заблокировал ее выдвижение».

В пятницу британская газета The Telegraph писала, что комитет может в последний момент сделать выбор в пользу другого лауреата.

Одним из претендентов на премию был президент США Дональд Трамп, букмекеры оценивали его шансы в 3%.

При этом агентство Bloomberg отмечало, что в Норвегии ждут экономических и дипломатических последствий, если президент США не получит Нобелевскую премию мира.

Как отмечало агентство, в четверг вечером сын Трампа Эрик попросил своих подписчиков в соцсети X «сделать ретвит, если вы считаете, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира». Примерно в то же время официальный аккаунт Белого дома на X опубликовал фотографию Трампа и назвал его «Президентом мира». В ответ на это норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечается в материале Bloomberg.

Ранее в Кремле поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Второй срок Трампа
