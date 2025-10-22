На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили позицию Словакии по санкциям против России

Депутат Чепа: ЕС принуждает Словакию вводить санкции против России
Виталий Белоусов/РИА Новости

Евросоюз давит на Словакию, чтобы она поддержала новые санкции против России, в Европе разворачивается экономическая борьба за свои интересы. Таким образом депутат Алексей Чепа прокомментировал NEWS.ru слова премьера Роберта Фицо о том, что Братислава поддержит пакет рестрикций, если ЕС удовлетворит требования Словакии.

«Можно сказать, что у Словакии и у Венгрии, во многом поддерживающей по разным вопросам Россию, есть свои интересы, в первую очередь экономические. Европа это тоже понимает, и они активно противостоят этим странам в решении каких-то других вопросов, пытаясь их склонить на свою сторону», — заявил Чепа.

По его словам, Москва осознает, что официальных голосов, поддерживающих Россию, немного. Однако в «закулисье» европейские парламентарии хвалят президента Владимира Путина, указал депутат.

Как подчеркнул парламентарий, санкции оказывают более значительное негативное воздействие на Евросоюз и вносят внутриполитические разногласия в блок, а это имеет стратегическое значение для России.

До этого Роберт Фицо заявил, что Словакия поддержит новые санкции против РФ, если в итоги саммита Европейского союза, запланированного на четверг, будут включены требования республики. При этом ранее он указывал, что Братислава не поддержит новый пакет санкций, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.

