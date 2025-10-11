Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в ноябре

В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий — повышение коснется граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Об этом сообщил член ТАСС комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Алексей Говырин.

По его словам, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала года ее размер составляет 8 907,70 рубля, а после перерасчета — 17 815,40 рубля. Кроме того, им полагается надбавка за уход в размере 1 314 рублей, проиндексированная в феврале на 7,3%. Такое же правило действует для инвалидов I группы, вне зависимости от возраста: фиксированная часть пенсии также удваивается, а компенсация за уход сохраняется.

Если пенсионер проживает в регионе с установленным районным коэффициентом, общая сумма выплаты увеличивается в 1,15–1,9 раза. Таким образом, жители северных территорий после 80 лет смогут получить прибавку, превышающую 10 тысяч рублей.

Говырин уточнил, что перерасчет для летных экипажей и работников угольной промышленности проводится ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре. Размер доплаты зависит от вредности условий труда и продолжительности стажа. Для мужчин минимальный спецстаж составляет 25 лет, для женщин — 20. За каждый дополнительный год начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% прежнего оклада. В ноябре 2025 года выплаты этим категориям вырастут на 2–5% благодаря инфляционному коэффициенту 1,076. Средняя прибавка составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, парламентарий напомнил, что с начала года были увеличены ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Индексация на 9,5% довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а с учетом набора социальных услуг — до 3 580 рублей.

С 2025 года работающим пенсионерам вновь начисляется ежегодная индексация страховой пенсии. После завершения трудовой деятельности все накопленные индексации учитываются автоматически, без необходимости обращаться в Социальный фонд.

По данным Госдумы, прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей. Тем, чьи выплаты не достигают этой суммы, автоматически назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер надбавки можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или на сайте Социального фонда России. Все начисления выполняются без подачи заявлений — система обрабатывает данные автоматически, что исключает задержки при выплатах.

