В Госдуме рассказали, будут ли россиянам платить пенсии в цифровых рублях

В Госдуме заверили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет

Пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, переводить средства в цифровые рубли необязательно. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями», — сказал он.

Все выплаты будут проиндексированы в полном объеме. Деньги будут поступать пенсионерам таким образом, каким они сами пожелают.

Недавно глава Центробанка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным выбором россиян. Она сообщила, что планирует принять участие в пилотном проекте наряду с другими сотрудниками Центробанка и получать зарплату в цифровых рублях.

В конце сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова высказала мнение, что, скорее всего, получение зарплаты в цифровых рублях станет распространенной практикой в 2026 году.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях.