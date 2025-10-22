Канада отменила поставку бронемашин Украине

Канадские власти аннулировали контракт на ремонт 25 списанных легкобронированных боевых машин, которые должны были передать Украине. Об этом в интервью телеканалу СВС сообщил министр обороны страны Дэвид Макгинти.

Сумма договора составляла 250 млн канадских долларов ($178 млн). Он был расторгнут с компанией Armatec Survivability, которая должна была отремонтировать списанную технику. Причины подобного решения неизвестны.

«Я не могу дальше обсуждать суть вопроса. Посмотрим, как будут развиваться отношения с департаментом и подрядчиком. Я хотел бы подробнее объяснить причины решения департамента расторгнуть контракт, но я не в состоянии этого сделать, — заявил Макгинти.

Он добавил, что Канада поставляет украинской стороне новые машины, а проблемы возникли лишь с восстановленным транспортом.

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что обязательства союзников Киева по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили $422 млн.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Ранее премьер Канады заявил о желании помогать Украине в энергетике.