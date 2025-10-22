На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канада отменила поставку бронемашин Украине

СВС: Канада отменила контракт на ремонт списанных бронемашин LAV для Украины
Global Look Press

Канадские власти аннулировали контракт на ремонт 25 списанных легкобронированных боевых машин, которые должны были передать Украине. Об этом в интервью телеканалу СВС сообщил министр обороны страны Дэвид Макгинти.

Сумма договора составляла 250 млн канадских долларов ($178 млн). Он был расторгнут с компанией Armatec Survivability, которая должна была отремонтировать списанную технику. Причины подобного решения неизвестны.

«Я не могу дальше обсуждать суть вопроса. Посмотрим, как будут развиваться отношения с департаментом и подрядчиком. Я хотел бы подробнее объяснить причины решения департамента расторгнуть контракт, но я не в состоянии этого сделать, — заявил Макгинти.

Он добавил, что Канада поставляет украинской стороне новые машины, а проблемы возникли лишь с восстановленным транспортом.

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что обязательства союзников Киева по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили $422 млн.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Ранее премьер Канады заявил о желании помогать Украине в энергетике.

