На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Канады заявил о желании помогать Украине в энергетике

Премьер Карни: Канада намерена помогать Украине в защите энергосистемы
true
true
true
close
Evan Buhler/Reuters

Канада намерена оказывать поддержку Украине в области защиты ее энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Марка Карни по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите ее энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объемами газа в преддверии зимы», — говорится в документе.

Карни добавил, что Канада уже предоставила Украине финансовую помощь в размере $12,4 млрд. По его словам, эта сумма стала «самым большим финансовым взносом на душу населения среди стран G7».

10 октября после массированного удара Вооруженных сил России на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о смене тактики атак российских войск на энергообъекты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами