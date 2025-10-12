Премьер Канады заявил о желании помогать Украине в энергетике

Канада намерена оказывать поддержку Украине в области защиты ее энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Марка Карни по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите ее энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объемами газа в преддверии зимы», — говорится в документе.

Карни добавил, что Канада уже предоставила Украине финансовую помощь в размере $12,4 млрд. По его словам, эта сумма стала «самым большим финансовым взносом на душу населения среди стран G7».

10 октября после массированного удара Вооруженных сил России на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

