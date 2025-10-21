На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии предотвратили диверсию с участием украинцев

Спецслужбы Румынии предотвратили диверсию с участием двух граждан Украины
Depositphotos

Служба информации Румынии сообщила, что совместно с национальными и международными партнерами предотвратила диверсию с участием двух граждан Украины. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Задержанные планировали устроить поджог штаб-квартиры компании Nova Post в Бухаресте.

«Служба информации Румынии предотвратила диверсионную операцию на территории страны с участием двух граждан Украины», — говорится в сообщении.

Граждане Украины проникли на территорию Румынию из Польши и принесли в офис компании в Бухаресте два пакета с дистанционно управляемыми самодельными зажигательными устройствами. Нарушителей удалось задержать.

Недавно в Тульской области возбудили дело против двух 17-летних подростков, которые подозреваются в совершении диверсии по указанию украинских спецслужб. По данным следствия, 24 июля двое подростков подожгли релейный шкаф вблизи железнодорожной станции Алексин. Суд избрал меру пресечения для молодых людей — их заключили под стражу.

Ранее в ФСБ РФ рассказали, где украинские спецслужбы вербуют агентов для диверсий.

