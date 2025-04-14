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В ФСБ РФ рассказали, где украинские спецслужбы вербуют агентов для диверсий

ФСБ РФ: спецслужбы Украины вербуют в Молдавии агентов для совершения терактов
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Андрей Стенин/РИА Новости

Специальные службы Украины используют территорию Молдавии для вербовки агентов и их подготовки к осуществлению террористической деятельности в РФ. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА Новости.

«Территория Молдавии с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения для последующей заброски на территорию РФ», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, подобные случаи в Молдавии происходили неоднократно.

14 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании двух россиян в Самарской области, обвиняемых в сотрудничестве со специальными службами Украины и участии в диверсиях. Под стражей оказались мужчина, взорвавший трансформаторную подстанцию и заложивший две самодельные бомбы на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, и женщина, участвовавшая в подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

Против них были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ. В силовом ведомстве уточнили, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами в 2022 году в Молдавии.

Ранее в Московской области задержали военного, завербованного украинскими специальными службами.

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