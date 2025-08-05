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Подростков из Тульской области обвинили в диверсии по указке украинских спецслужб

Двух подростков обвинили в диверсии после поджога шкафа у ж/д станции под Тулой
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В Тульской области возбудили дело против двух 17-летних подростков, которые подозреваются в совершении диверсии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, 24 июля двое подростков подожгли релейный шкаф вблизи железнодорожной станции Алексин. Установлено, что молодые люди действовали по указанию третьих лиц, предположительно, украинских спецслужб.

В настоящее время несовершеннолетние задержаны, им предъявлены обвинения в диверсии. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Архангельский областной суд признал 16-летнюю школьницу виновной в совершении диверсии и приговорил ее к шести годам воспитательной колонии. Установлено, что девушка в мессенджере вела переписку с неизвестным, который предложил ей 100 тысяч рублей за уничтожение объектов энергоснабжения.

Школьница проникла на территорию электроподстанции в Архангельске, подожгла объекты, которые ей указал организатор преступления. Все свои действия несовершеннолетняя снимала на камеру. Получив часть оговоренной суммы, девушка сама обратилась к знакомому полицейскому и призналась в содеянном.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.

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