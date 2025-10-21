Женщина впервые возглавила правительство Японии

Новым премьер-министром Японии избрана Санаэ Такаити — она стала первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство. Об этом сообщило японское агентство NHK.

Нижняя палата парламента Японии проголосовала за Такаити. Она получила 237 голосов из 465, что позволило ей одержать победу в первом туре голосования.

«Сегодняшний день станет для нас отправной точкой в ​​укреплении японской экономики и превращении Японии в страну, способную взять на себя ответственность за будущие поколения. Я с нетерпением жду совместной работы над этим», — цитирует агентство ее слова.

Ожидается, что во вторник вечером новый премьер проведет свою первую пресс-конференцию. Она также может объявить о формировании своего кабинета.

До этого правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что гарантировало избрание лидера ЛДП Такаити.

Ранее сообщалось, что приход к власти в Японии Такаити невыгоден Китаю.