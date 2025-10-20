На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас заявила, что Украина «не может просто так сдаться»

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что Украина не может просто так сдаться
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости остановить боевые действия по существующей линии соприкосновения, завила, что Украина «не может просто так сдаться». Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинцы <…> не могут просто сдаться», — отреагировала Каллас на призыв Трампа.

До этого президент США Дональд Трамп счел, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. По данным агентства, Трамп подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского отдать часть территории России во время напряженной встречи в пятницу, которая оставила украинскую делегацию разочарованной.

После встречи с Зеленским американский лидер публично призвал к прекращению огня на существующих линиях фронта, и эту позицию украинский президент затем поддержал в комментариях журналистам.

Ранее западный аналитик рассказал, как может выглядеть победа России на Украине.

