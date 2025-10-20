Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что Украина не может просто так сдаться

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости остановить боевые действия по существующей линии соприкосновения, завила, что Украина «не может просто так сдаться». Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинцы <…> не могут просто сдаться», — отреагировала Каллас на призыв Трампа.

До этого президент США Дональд Трамп счел, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. По данным агентства, Трамп подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского отдать часть территории России во время напряженной встречи в пятницу, которая оставила украинскую делегацию разочарованной.

После встречи с Зеленским американский лидер публично призвал к прекращению огня на существующих линиях фронта, и эту позицию украинский президент затем поддержал в комментариях журналистам.

