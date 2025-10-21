На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку
close
Reuters

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Это связано с предстоящими во второй половине дня выборами нового премьера в парламенте страны.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что гарантирует избрание лидера ЛДП Санаэ Такаити на пост премьера.

7 октября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия будет следить за шагами Такаити в качестве нового премьер-министра Японии после ее назначения.

В начале октября Такаити была избрана новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования. В общей сложности она набрала 185 голосов из 341. Ее конкурент — сын бывшего премьера Дзюнъитиро КоидзумиСиндзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Ранее эксперты объяснили, что ждать России от премьерства Такаити.

