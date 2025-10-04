На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии женщина впервые в истории может стать премьером

ТАСС: Такаити избрана председателем правящей партии Японии
Hiro Komae/Reuters

Бывший министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии по итогам второго тура голосования. Об этом пишет ТАСС.

В общей сложности Такаити набрала 185 голосов из 341. Ее конкурент — сын бывшего премьера Дзюнъитиро КоидзумиСиндзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Таким образом, Такаити, вероятно, будет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшее время.

«Это связано с тем, что японские оппозиционные партии, хотя и имеют коллективное количественное большинство в парламенте, имеют слишком много принципиальных разногласий по своим политическим убеждениям и не смогут согласовать единую кандидатуру премьера, за которую будут готовы проголосовать все оппозиционные силы», — говорится в материале.

Всего проголосовали около 1 млн человек, менее 1% населения Японии, пишет газета The Asahi Shimbun.

64-летняя Такаити окончила университет Кобэ, после переехала в Соединенные Штаты для работы помощником члена Палаты представителей от Демократической партии Патриции Шрёдер. После возвращения в Японию начала политическую карьеру. В 1996-м вступила в Либерально-демократическую партию.

Ранее в Японии увидели в словах Путина намек на удар «Орешником» по Европе.

