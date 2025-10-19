На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Партия обновления Японии подпишет коалицию с правящей партией

Kyodo: Такаити будет избрана премьером Японии благодаря новой коалиции партий
Yuichi Yamazaki/Reuters

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что гарантирует избрание лидера ЛДП Санаэ Такаити на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Kyodo.

В публикации отмечается, что партии подпишут соглашение о создании коалиции в понедельник, 20 октября. Одним из условий Партии обновления Японии для заключения договора стало сокращение числа мест в парламенте, а также отмена политических пожертвований со стороны корпораций и организаций.

Партии планируют представить законопроект на внеочередной сессии парламента 21 октября. Кроме того, ЛДП будет добиваться отмены налога на продукты питания. Сейчас ставка составляет 10%.

До этого сообщалось, что Такаити столкнулась с призывами отказаться от высказывания о том, что люди должны «работать как рабочая лошадка». Группа юристов, представляющих людей, пострадавших от переутомления на работе, заявила, что комментарии Такаити не полезны для страны, в которой существует культура длительного и чрезмерного рабочего дня.

Ранее эксперты объяснили, что ждать России от премьерства Санаэ Такаити.

