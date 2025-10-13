На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты объяснили, что ждать России от премьерства Санаэ Такаити

Tsargrad.tv выяснил, что Такаити во главе Японии может улучшить отношения с РФ
Yoshikazu Tsuno/AP

Журналисты Tsargrad.tv порассуждали о том, чего стоит ждать России, если кресло премьера Японии займет бывший министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Как считают обозреватели, несмотря на то, что политик поддерживает концепцию «возвращения» четырех островов Курильской гряды, а также придерживается западной позиции в отношении конфликта на Украине, возможны позитивные изменения.

Издание напоминает, что Такаити была протеже премьер-министра Синдзо Абэ, при котором отношения между Москвой и Токио были наилучшими. Более того, она является опытным политиком, хорошо разбирающимся во внутренних механизмах власти.

Авторы публикации также отмечают, что у Москвы традиционно лучше складывались взаимовыгодные отношения с правыми политиками-патриотами, чем с «прогрессивными» либералами.

При этом в статье допускается, что кардинальных изменений по сравнению с текущей ситуацией не произойдет.

В начале октября стало известно, что Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии по итогам второго тура голосования.

В общей сложности она набрала 185 голосов из 341. Ее конкурент — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Таким образом, Такаити, вероятно, будет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшее время.

Ранее японцы назвали самого желаемого кандидата на пост премьера.

