В России заявили о планах следить за Такаити в качестве следующего премьера Японии

МИД: РФ будет следить за шагами Такаити в качестве нового премьера Японии
Yoshikazu Tsuno/AP

Россия будет следить за шагами Санаэ Такаити в качестве нового премьер-министра Японии после ее назначения. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, Россия всегда рассчитывает на то, что политика Японии в отношении нее будет носить рациональный, прагматичный характер, поскольку две страны являются естественными географическими партнерами.

«Рассчитываем на благоразумие наших японских соседей», — добавил Руденко.

64-летняя Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. Таким образом она является главным номинантом на пост премьера Японии и может стать первой женщиной на этом посту.

Такаити известна своими крайне консервативными правыми взглядами, которые долгое время относили к крайнему спектру. Она входила в команду бывшего премьера страны Синдзо Абэ, который назвал ее «звездой консерваторов».

Выборы премьер-министра Японии состоятся 15 октября в парламенте.

Ранее сообщалось, что Япония стала главной угрозой для США.

