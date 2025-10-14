Посол Франции заявил о несогласии с планами конфисковать активы России

Посол де Ривьер: Франция выступила против конфискации российских активов в ЕС

Франция выступает против любых инициатив Евросоюза, направленных на конфискацию российских активов, и настаивает на строгом соблюдении международного права. Об этом сообщил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью газете «Ведомости».

По словам дипломата, президент Эмманюэль Макрон ясно обозначил позицию Парижа — вопрос о конфискации российских средств не рассматривается. Единственной допустимой мерой, подчеркнул посол, остается использование процентов, полученных от замороженных активов, для оказания помощи Украине.

Де Ривьер отметил, что Франция считает принципиально важным соблюдение международных норм и исключает возможность распоряжаться средствами, которые стране не принадлежат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что любые несанкционированные действия ЕС в отношении российских активов вызовут жесткие политические и экономические ответные меры со стороны Москвы.

