Трамп обвинил Сороса в организации протестов против него

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что к организации антиправительственных протестов No Kings («Нет королям») могут быть причастны миллиардер Джордж Сорос и другие «сумасшедшие левые радикалы». Его заявление на борту самолета Air Force One опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

Трамп отметил, что воспринимает происходящее как шутку.

«Я смотрел на этих людей, и они не показательны для этой страны. И я видел все эти новенькие плакаты <...>. Угадайте, кто за них заплатил? Сорос и другие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, так оно и есть. Мы проверяем эту версию», — сказал президент США.

Трамп отметил, что антиправительственные акции были малочисленными и малорезультативными, а их участники, по его словам, выглядели «вымотанными».

18 октября в нескольких американских городах прошли акции протеста против политики администрации Трампа. Как сообщила газета The New York Times, митингам присвоили название «Без королей!». Журналисты отметили, что наименование отсылает к монархическим чертам правления действующего президента США.

Ранее Трамп опубликовал саркастичное видео о митингах в США.