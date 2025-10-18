В США начались митинги против Трампа

В американских городах начались акции протеста против политики администрации президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Название акций протеста — No Kings! (в переводе с англ. — «Без королей!») — отсылает к монархическим чертам правления американского лидера, пишет издание.

«Мероприятия, известные также как «День без королей!», являются продолжением июньских демонстраций. Тогда прошли 2000 митингов во всех 50 штатах страны. На этот раз запланировано около 600 дополнительных акций протеста, большинство из которых пройдут в сельской местности», — говорится в публикации.

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, в центре Вашингтона собрались сотни людей, требующих его отставки. Демонстранты, сопровождаемые полицией, прошли по главным улицам города к Белому дому. Они несли транспаранты и плакаты. Организаторы при этом не смогли назвать точное количество участников.

Акция называлась No Kings! («Без королей!»). Это масштабное мероприятие, связанное с обвинениями оппозиции в авторитарных наклонностях Трампа. Сам президент США не соглашается с такими сравнениями, утверждая, что ему приходится проходить «круги ада» для реализации своей политики.

Ранее Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа: «Без королей».