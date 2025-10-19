Трамп опубликовал саркастичное видео о митингах в США

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) ролик, в котором он в образе короля обливает протестующих граждан грязью. Глава государства выложил видео в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

На кадрах изображено, как американский лидер в образе монарха летит на истребителе. В какой-то момент он начинает сбрасывать большое количество грязи, которая падает на митингующих.

Также хозяин Белого дома сделал репост видеозаписи, опубликованной вице-президентом страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом на платформе Bluesky. Ролик был создан с помощью ИИ, и в нем Трамп также предстает в образе короля. Глава государства держит в руках меч, при этом перед ним преклоняют колени лидер демократов в сенате США Чак Шумер и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

18 октября в нескольких американских городах прошли акции протеста против политики администрации Трампа. Как сообщила газета The New York Times, митингам присвоили название No Kings! (в переводе с англ. — «Без королей!»). Журналисты отметили, что наименование отсылает к монархическим чертам правления действующего президента США.

Ранее актер Роберт Де Ниро призвал американцев поучаствовать в протесте против Дональда Трампа.