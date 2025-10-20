На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каллас раскрыла подробности о кредите для Украины за счет активов России

Каллас: ЕС пока не договорился о кредите Украине под замороженные активы России
true
true
true
close
Global Look Press

Представители Евросоюза еще не договорились о новом кредите Украине за счет замороженных российских активов. Об этом сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, передает РИА Новости.

«Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились», — заявил он.

По словам Каллас, это серьезный процесс и члены объединения должны принять общее решение.

Глава евродипломатии сообщала, что согласование 19-го пакета санкций против России пройдет до конца недели. Она отметила, что пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.

До этого Европарламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции в рамках 19-го пакета ограничений, введя аналогичные меры в отношении Белоруссии, Ирана и Северной Кореи.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами