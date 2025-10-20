Каллас раскрыла подробности о кредите для Украины за счет активов России

Каллас: ЕС пока не договорился о кредите Украине под замороженные активы России

Представители Евросоюза еще не договорились о новом кредите Украине за счет замороженных российских активов. Об этом сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, передает РИА Новости.

«Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились», — заявил он.

По словам Каллас, это серьезный процесс и члены объединения должны принять общее решение.

Глава евродипломатии сообщала, что согласование 19-го пакета санкций против России пройдет до конца недели. Она отметила, что пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.

До этого Европарламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции в рамках 19-го пакета ограничений, введя аналогичные меры в отношении Белоруссии, Ирана и Северной Кореи.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.