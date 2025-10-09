Европарламент призвал унифицировать санкции против РФ, Белоруссии, Ирана и КНДР

Европейский парламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции в рамках 19-го пакета ограничений, введя аналогичные меры в отношении Белоруссии, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что ЕП призывает к немедленному принятию мощного 19-го пакета санкций, нацеленного на основные источники доходов Российской Федерации.

В частности, Европарламент призывает Совет Европы совместно с партнерами из США сохранить и расширить политику антироссийских ограничений и применить такую же политику ко всем государствам, якобы оказывающим содействие РФ, включая перечисленные страны, и ввести санкции против китайских компаний.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции сильно ударили по всей мировой экономике, ухудшив уровень жизни миллионов людей повсюду.

Ранее санкции США против российско-сербской нефтяной компании вступили в силу.