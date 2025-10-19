На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп счел торговлю способом урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил о существовании отличного потенциала для торговли между США и Россией
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News о существовании «отличного потенциала для торговли», который позволит урегулировать конфликт на Украине.

«Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха», — сказал американский лидер.

19 октября газета The Washington Post (WP) писала со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что в телефонном разговоре с Трампом президент РФ Владимир Путин потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль армии России. По их словам, в обмен на ДНР глава РФ готов уступить территории Запорожской и Херсонской областей.

Путин и Трамп провели телефонные переговоры за день до встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября. После завершения беседы в Белом доме сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии.

Ранее Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами