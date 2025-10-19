Трамп счел торговлю способом урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил о существовании отличного потенциала для торговли между США и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News о существовании «отличного потенциала для торговли», который позволит урегулировать конфликт на Украине.

«Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха», — сказал американский лидер.

19 октября газета The Washington Post (WP) писала со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что в телефонном разговоре с Трампом президент РФ Владимир Путин потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль армии России. По их словам, в обмен на ДНР глава РФ готов уступить территории Запорожской и Херсонской областей.

Путин и Трамп провели телефонные переговоры за день до встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября. После завершения беседы в Белом доме сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии.

Ранее Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР.