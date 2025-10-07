Вероятный следующий премьер-министр Японии Санаэ Такаити столкнулась с призывами отказаться от высказывания о том, что люди должны «работать как рабочая лошадка». Об этом сообщает The Mainichi.

Группа юристов, представляющих людей, пострадавших от переутомления на работе, заявила, что комментарии Такаити не полезны для страны, в которой существует культура длительного и чрезмерного рабочего дня.

Противоречивые высказывания прозвучали после того, как Такаити была избрана президентом Либерально-демократической партии, победив во втором туре выборов министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Заявление было сделано на фоне того, что Япония сталкивается с нехваткой рабочей силы во многих секторах экономики, в основном из-за снижения рождаемости.

«Я заставлю всех работать как рабочих лошадей. Я сама откажусь от принципа баланса между работой и личной жизнью. Я буду работать, работать, работать, работать и работать», — заявила тогда Такаити.

Юристы подвергли ее критике за попытку свести на нет недавние усилия правительства по созданию рабочей среды.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия будет следить за шагами Санаэ Такаити в качестве нового премьер-министра Японии после ее назначения.

Выборы премьер-министра Японии состоятся 15 октября в парламенте.

Ранее сообщалось, что Япония стала главной угрозой для США.