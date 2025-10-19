На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому отстранение от США

Соскин: в скором времени США планируют избавиться от Зеленского
Wikimedia Commons

В скором времени власти США начнут избавляться от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин (на фото) в эфире YouTube-канала.

«Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского 17 октября — прим. ред.) мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия», — заявил он.

Соскин добавил, что для американской стороны Зеленский на данный момент является препятствием и его будут убирать. Бывший советник добавил, что в таком случае украинскому лидеру «вообще кранты».

Политик пришел к выводу, что прошедшая в Вашингтоне встреча с главой Белого дома оказалась провальной для Зеленского.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе узнали о разочаровании Украины после встречи Трампа и Зеленского.

