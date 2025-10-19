На Западе узнали о разочаровании Украины после встречи Трампа и Зеленского

На Украине разочаровались результатом встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского из-за отсутствия решения по ракетам Tomahawk. Об этом пишет Associated Press (AP).

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Винниченко рассказал, что перспектива поставок ракет «Томагавк» на Украину является политической «игрой».

«Украина не получит эти ракеты», — добавил он.

Солдат добавил, что украинская сторона до сих пор нуждается в поставках нового оружия.

До этого телеканал CNN сообщил, что Трампа смягчил дискуссию о ракетах Tomahawk для Украины, но не исключил окончательно поставки Киеву этого оружия.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

