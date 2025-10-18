На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал, что будет являться предметом переговоров по Украине

Зеленский: предметом переговоров будут территории, которые Киев считает своими
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что предметом переговоров с Россией будут территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самые сложные вопросы в любых переговорах, в любом формате переговоров будут территориальные. Это печально, но это [будет касаться] территории Украины», — подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский уточнил, что Киев хотел бы, чтобы силы сторон остановились на занимаемых сейчас позициях.

Трамп по итогам встречи с украинским коллегой Зеленским предложил, чтобы обе стороны российско-украинского конфликта объявили себя победителями.

Глава Белого дома также назвал состоявшуюся встречу с президентом Украины «очень интересной и сердечной».

На своей странице Трамп также заявил, что в ходе переговоров призвал Зеленского пойти на заключение мирной сделки. По словам президента США, обе стороны конфликта на Украине должны остановиться «там, где находятся». Политик напомнил, что вооруженный конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом.

Ранее Трамп признался, что любит заканчивать войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами