Зеленский рассказал, что будет являться предметом переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что предметом переговоров с Россией будут территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самые сложные вопросы в любых переговорах, в любом формате переговоров будут территориальные. Это печально, но это [будет касаться] территории Украины», — подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский уточнил, что Киев хотел бы, чтобы силы сторон остановились на занимаемых сейчас позициях.

Трамп по итогам встречи с украинским коллегой Зеленским предложил, чтобы обе стороны российско-украинского конфликта объявили себя победителями.

Глава Белого дома также назвал состоявшуюся встречу с президентом Украины «очень интересной и сердечной».

На своей странице Трамп также заявил, что в ходе переговоров призвал Зеленского пойти на заключение мирной сделки. По словам президента США, обе стороны конфликта на Украине должны остановиться «там, где находятся». Политик напомнил, что вооруженный конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом.

Ранее Трамп признался, что любит заканчивать войны.