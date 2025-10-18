Трамп призвал обе стороны конфликта на Украине объявить себя победителями

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил, чтобы обе стороны российско-украинского конфликта объявили себя победителями. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Пусть оба (лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») провозгласят победу, пусть история рассудит!» — написал он.

Глава Белого дома также назвал состоявшуюся встречу с президентом Украины «очень интересной и сердечной».

На своей странице Трамп также заявил, что в ходе переговоров призвал Зеленского пойти на заключение мирной сделки. По словам президента США, обе стороны конфликта на Украине должны остановиться «там, где находятся». Политик напомнил, что вооруженный конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

Ранее Трамп признался, что любит заканчивать войны.