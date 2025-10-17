Трамп признался, что любит заканчивать войны

Трамп заявил, что спас десятки миллионов жизней и закончит войну на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что спас десятки миллионов жизней и закончит войну на Украине. Трансляцию встречи двух лидеров ведет телеканал Fox News.

По словам Трампа, ни один из его предшественников-президентом не завершил ни одной войны, но некоторые, например Джордж Буш, начал войну. При этом Трамп отметил, что конфликты, в которые вмешивались США, не имели к ним отношения.

«Я спас десятки миллионов жизней. Премьер-министр Пакистана сказал, что я спас миллионы жизней», — заявил Трамп.

По словам американского президента, именно благодаря его вмешательству был разрешен конфликт между двумя ядерными державами — Пакистаном и Индией.

«Я знаю, что мне надо управлять США, но я люблю разрешать войны. <..> Я думаю, что мы справимся и с этой», — заявил он.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

Предполагается, что Зеленский рассчитывает добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.