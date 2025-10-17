На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп признался, что любит заканчивать войны

Трамп заявил, что спас десятки миллионов жизней и закончит войну на Украине
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что спас десятки миллионов жизней и закончит войну на Украине. Трансляцию встречи двух лидеров ведет телеканал Fox News.

По словам Трампа, ни один из его предшественников-президентом не завершил ни одной войны, но некоторые, например Джордж Буш, начал войну. При этом Трамп отметил, что конфликты, в которые вмешивались США, не имели к ним отношения.

«Я спас десятки миллионов жизней. Премьер-министр Пакистана сказал, что я спас миллионы жизней», — заявил Трамп.

По словам американского президента, именно благодаря его вмешательству был разрешен конфликт между двумя ядерными державами — Пакистаном и Индией.

«Я знаю, что мне надо управлять США, но я люблю разрешать войны. <..> Я думаю, что мы справимся и с этой», — заявил он.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

Предполагается, что Зеленский рассчитывает добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами