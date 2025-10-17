На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил возможное использование оружия США для дальнобойных ударов

Трамп: использование оружия США для дальнобойных ударов стало бы эскалацией
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме отметил, что предоставление Киеву разрешения на применение американского оружия для нанесения ударов большей дальности может привести к обострению ситуации. Онлайн-трансляцию встречи Fox News вел на YouTube.

«Мы будем говорить об этом, вы правы, это эскалация», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможности разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием.

Трамп также выразил надежду, что для урегулирования украинского конфликта не потребуется применение американских ракет Tomahawk. Предполагается, что Зеленский стремится заручиться поддержкой США в поставках ракет противовоздушной обороны и дальнобойных ракет Tomahawk. С этой целью украинская сторона подготовила перечень обязательств для американского президента.

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
