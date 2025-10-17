В Раде заявили о «паузе» в передаче Украине американских ракет Tomahawk

Вопрос о передаче Украине американских ракет Tomahawk пока что поставлен на паузу. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Пока что будет поставлен на паузу вопрос относительно Tomahawk», — сказал он, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая должна состояться в пятницу в 20:00 мск.

По его словам, лидеры обсудят передачу Украине «большего количества систем ПВО и ракет для них» в рамках программы PURL по закупке Евросоюзом американского оружия для Киева.

17 октября телеканал CNN назвал вчерашний разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала о том, что американский лидер после разговора с российским коллегой отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

По данным агентства Bloomberg, Зеленский был встревожен сменой позиции Трампа по Tomahawk.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, отсрочил ли диалог Путина и Трампа поставки Tomahawk Украине.