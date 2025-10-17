В США назвали нулевыми шансы Киева получить Tomahawk после разговора Путина и Трампа

WE: у Украины нет шансов получить Tomahawk после разговора Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает Washington Examiner (WE), надежды Киева на получение ракет Tomahawk практически исчезли.

Издание отмечает, что украинский лидер планировал во время встречи с Трампом в пятницу надавить на американского президента для расширения военной помощи.

«Надежды Зеленского убедить Трампа дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут стрелять более чем на 1500 километров вглубь России, кажется, разбиты после телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина», — пишет издание.

Эксперт Американского института предпринимательства Далибор Рохак подтвердил, что шансы Украины на получение «Томагавков» значительно снизились. По его словам, Трамп «всегда скептически относился к идее помощи Украине».

В пятницу председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что вопрос о передаче Украине Tomahawk пока что поставлен на паузу.

Ранее финский политик связал переговоры Путина и Трампа со скорым окончанием СВО.