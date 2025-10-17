На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали нулевыми шансы Киева получить Tomahawk после разговора Путина и Трампа

WE: у Украины нет шансов получить Tomahawk после разговора Путина и Трампа
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает Washington Examiner (WE), надежды Киева на получение ракет Tomahawk практически исчезли.

Издание отмечает, что украинский лидер планировал во время встречи с Трампом в пятницу надавить на американского президента для расширения военной помощи.

«Надежды Зеленского убедить Трампа дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут стрелять более чем на 1500 километров вглубь России, кажется, разбиты после телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина», — пишет издание.

Эксперт Американского института предпринимательства Далибор Рохак подтвердил, что шансы Украины на получение «Томагавков» значительно снизились. По его словам, Трамп «всегда скептически относился к идее помощи Украине».

В пятницу председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что вопрос о передаче Украине Tomahawk пока что поставлен на паузу.

Ранее финский политик связал переговоры Путина и Трампа со скорым окончанием СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами