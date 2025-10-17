Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом

Кремль: Путин проинформировал Орбана об основном содержании беседы с Трампом

Президент России Владимир Путин проинформировал венгерского премьер-министра Виктора Орбана об основном содержании вчерашней беседы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны. Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации саммита РФ-США в Будапеште.

«Президент России проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице», — говорится в сообщении.

Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Венгрии.

CNN назвал их разговор «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину».

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.