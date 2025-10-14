Лукашенко предупредил о риске ядерной войны из-за Tomahawk в руках Украины

Лукашенко: Tomahawk не решат конфликт на Украине, а приведут к ядерной войне

Дальнобойные американские ракеты Tomahawk не помогут Украине, а лишь обострят конфликт до ядерной войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Никакие «Томагавки» вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, Трамп это прекрасно понимает и не спешит передавать эти дальнобойные ракеты в распоряжение ВСУ.

14 октября газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

