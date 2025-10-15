На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатором от Новгородской области стал Евгений Дитрих

Дитрих назначен сенатором от Новгородской области
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший министр транспорта России Евгений Дитрих делегирован в Совет Федерации как сенатор от Новгородской области. О наделении его такими полномочиями в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«Я уверен, что Евгений Иванович с честью и достоинством будет представлять интересы новгородцев на федеральном уровне», — отметил он в сообщении.

Дронов уверен, что «знания и навыки нового сенатора помогут в решении актуальных задач, стоящих перед регионом, и в продвижении инициатив Новгородской области на уровне страны».

На посту Евгений Дитрих сменил бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина, который занимал должность сенатора с 2017 года.

5 августа сообщалось, что экс-министр транспорта стал кандидатом на пост сенатора от региона. Помимо него на этот пост были выдвинуты сенатор от законодательной власти Новгородской области Елена Писарева и депутат Новгородской областной думы Олег Стрыгин.

Ранее Новгородская область вошла в топ выгодных мест для отдыха в новогодние праздники.

