На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу Минтранса РФ выдвинули кандидатом на пост сенатора от Новгородской области

Бывший министр транспорта Дитрих может стать сенатором от Новгородской области
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов выдвинул экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха кандидатом на пост сенатора от региона. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в избирательной комиссии региона.

Сообщается, что в случае победы на выборах губернатора, которые состоятся с 12 по 14 сентября текущего года, Дронов сможет делегировать экс-главу Минтранса в Совет федерации.

Помимо него в «сенаторскую тройку» врио губернатора вошли сенатор от законодательной власти Новгородской области Елена Писарева и депутат Новгородской областной думы Олег Стрыгин.

Отмечается, что действующий сенатор от исполнительной власти и бывший губернатор региона Сергей Митин в число номинантов не попал.

Евгений Дитрих с 2015 по 2018 год занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ, после чего он возглавлял Минтранс до 2020 года. В настоящий момент Дитрих является генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания», однако в июне сообщалось, что он может покинуть свой текущий пост.

Ранее были названы имена кандидатов в сенаторы Совфеда от Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами