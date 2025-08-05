Экс-главу Минтранса РФ выдвинули кандидатом на пост сенатора от Новгородской области

Бывший министр транспорта Дитрих может стать сенатором от Новгородской области

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов выдвинул экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха кандидатом на пост сенатора от региона. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в избирательной комиссии региона.

Сообщается, что в случае победы на выборах губернатора, которые состоятся с 12 по 14 сентября текущего года, Дронов сможет делегировать экс-главу Минтранса в Совет федерации.

Помимо него в «сенаторскую тройку» врио губернатора вошли сенатор от законодательной власти Новгородской области Елена Писарева и депутат Новгородской областной думы Олег Стрыгин.

Отмечается, что действующий сенатор от исполнительной власти и бывший губернатор региона Сергей Митин в число номинантов не попал.

Евгений Дитрих с 2015 по 2018 год занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ, после чего он возглавлял Минтранс до 2020 года. В настоящий момент Дитрих является генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания», однако в июне сообщалось, что он может покинуть свой текущий пост.

Ранее были названы имена кандидатов в сенаторы Совфеда от Курской области.