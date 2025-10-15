На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил желание Польши запугать ЕС «ударами России вглубь Европы»

Политолог Маркелов: Польша пугает ударами РФ, чтобы появляться в твитах Трампа
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Польское правительство стремится вернуть США в украинский конфликт в полном объеме и повысить свое положение в Евросоюзе, а потому говорит об угрозах российских ударов вглубь Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом).

«Европа, а в данном случае конкретно Польша, стремится вернуть президента США Дональда Трампа в украинский конфликт в тех же объемах, что были при Байдене. Для возвращения американского зонтика используется тот самый прием нагнетания ситуации. Кроме того, польские политики жаждут большего внимания именно от Трампа, они хотят чаще появляться в его твитах. Однако взаимная политическая любовь между Польшей и США пока не состоялась», — сказал политолог.

Он напомнил, что еще до начала СВО Польша поставила, как страновую задачу — заместить ослабленных драйверов экономики Евросоюза. Именно поэтому Варшава заключала самые дорогие контракты с американцами, добавил Маркелов.

«На данный момент в Польше располагается один из самых многочисленных контингентов США в Европе, у Польши есть в арсенале самое дорогое и современное американское оружие. Польша хотела стать Израилем Евросоюза для США. Однако польский национализм и не всегда уместные заявления относительно Украины не позволяют этого сделать», — пояснил Маркелов.

Пока что «у польских политиков не получается стать заменой тому же президенту Макрону или канцлеру Мерцу», считает политолог. По его мнению, «Варшава не оставит своих попыток, а потому продолжит делать подобные заявления и демонизировать Россию».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна быть готова якобы к ударам России вглубь континента, назвав «безответственным» отказ от так называемой «стены дронов» на восточном фланге НАТО.

Ранее в Госдуме не испугались анонсированных США новых поставок оружия.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами