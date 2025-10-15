Политолог объяснил желание Польши запугать ЕС «ударами России вглубь Европы»

Польское правительство стремится вернуть США в украинский конфликт в полном объеме и повысить свое положение в Евросоюзе, а потому говорит об угрозах российских ударов вглубь Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом).

«Европа, а в данном случае конкретно Польша, стремится вернуть президента США Дональда Трампа в украинский конфликт в тех же объемах, что были при Байдене. Для возвращения американского зонтика используется тот самый прием нагнетания ситуации. Кроме того, польские политики жаждут большего внимания именно от Трампа, они хотят чаще появляться в его твитах. Однако взаимная политическая любовь между Польшей и США пока не состоялась», — сказал политолог.

Он напомнил, что еще до начала СВО Польша поставила, как страновую задачу — заместить ослабленных драйверов экономики Евросоюза. Именно поэтому Варшава заключала самые дорогие контракты с американцами, добавил Маркелов.

«На данный момент в Польше располагается один из самых многочисленных контингентов США в Европе, у Польши есть в арсенале самое дорогое и современное американское оружие. Польша хотела стать Израилем Евросоюза для США. Однако польский национализм и не всегда уместные заявления относительно Украины не позволяют этого сделать», — пояснил Маркелов.

Пока что «у польских политиков не получается стать заменой тому же президенту Макрону или канцлеру Мерцу», считает политолог. По его мнению, «Варшава не оставит своих попыток, а потому продолжит делать подобные заявления и демонизировать Россию».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна быть готова якобы к ударам России вглубь континента, назвав «безответственным» отказ от так называемой «стены дронов» на восточном фланге НАТО.

Ранее в Госдуме не испугались анонсированных США новых поставок оружия.