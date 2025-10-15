Глава МИД Польши начал пугать российскими ударами вглубь Европы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна быть готова якобы к ударам России вглубь континента, назвав «безответственным» отказ от так называемой «стены дронов» на восточном фланге НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Комментируя вопрос о расширении инициативы по созданию стены «дронов», глава МИД Польши заявил, что Россия якобы «может достичь глубины Европы».

«Мы должны быть готовы противостоять этому, и поэтому, я считаю, не создавать сейчас противодронный потенциал — безответственно», — заявил Сикорский.

Глава МИД Польши также призвал сохранять курс на поддержку Украины, и выразил надежду, что Соединенные Штаты передадут ВСУ ракеты Tomahawk для ударов по российским объектам. Предоставление Киеву средств вооружений необходимо для защиты Европы, считает Сикорский.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее глава МИД Польши заявил, что разрешить конфликт на Украине можно одним звонком Путина.