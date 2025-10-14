Грин внесла проект закона о признании «Антифа» террористической организацией в США

В США внесен законопроект о признании «Антифа» террористической организацией

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла законопроект, который закрепляет на национальном уровне указ президента Америки Дональда Трампа о признании движения «Антифа» террористической организацией. Об этом конгрессвумен написала в социальной сети X.

По ее словам, это поможет закрепить указ президента Трампа, «чтобы ни одна будущая администрация не могла отменить его одним росчерком пера», отметила Грин.

Она отмечает, что «80% американцев считают это здравым смыслом», а оставшиеся «20% — относятся к радикально левым, желающим продолжения политики открытых границ, хаоса и преступности.

23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. В документе отмечается, что данное решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой «Антифа» для подавления политической активности и подрыва правопорядка.

«Антифа» не является юридическим лицом или формальной организацией. Этот термин используется для обозначения людей, придерживающихся анархистских убеждений.

Ранее Венгрия признала «Антифа» террористической организацией.