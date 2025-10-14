На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грин внесла проект закона о признании «Антифа» террористической организацией в США

В США внесен законопроект о признании «Антифа» террористической организацией
true
true
true
close
Global Look Press

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла законопроект, который закрепляет на национальном уровне указ президента Америки Дональда Трампа о признании движения «Антифа» террористической организацией. Об этом конгрессвумен написала в социальной сети X.

По ее словам, это поможет закрепить указ президента Трампа, «чтобы ни одна будущая администрация не могла отменить его одним росчерком пера», отметила Грин.

Она отмечает, что «80% американцев считают это здравым смыслом», а оставшиеся «20% — относятся к радикально левым, желающим продолжения политики открытых границ, хаоса и преступности.

23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. В документе отмечается, что данное решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой «Антифа» для подавления политической активности и подрыва правопорядка.

«Антифа» не является юридическим лицом или формальной организацией. Этот термин используется для обозначения людей, придерживающихся анархистских убеждений.

Ранее Венгрия признала «Антифа» террористической организацией.

