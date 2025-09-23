На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп признал «Антифа» террористической организацией

Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией
Tom Brenner/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. О этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Я настоящим объявляю «Антифа» внутренней террористической организацией», — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что данное решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой «Антифа» для подавления политической активности и подрыва правопорядка.

18 сентября Трамп заявил, что признает движение «Антифа» террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует.

«Антифа» не является юридическим лицом или формальной организацией. Этот термин используется для обозначения людей, придерживающихся анархистских убеждений. Ранее директор ФБР Кэш Патель сообщал о проведении контртеррористических расследований в отношении лиц, идентифицируемых как «нигилисты».

Ранее Венгрия призвала ЕС признать участников «Антифа» террористами.

