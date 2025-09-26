На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия признала «Антифа» террористической организацией

Орбан: правительство Венгрии объявило «Антифа» террористической организацией
Shutterstock

Правительство Венгрии объявило движение «Антифа» террористической организацией. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает радио Kossuth.

«Антифа» и связанные с ней организации являются террористическими. И если они не совершили преступления сейчас, то меры против них должны быть приняты до того, как они его совершат», — сказал он.

Орбан рассказал, что власти страны составят национальный список террористических организаций.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто направил письмо руководителю евродипломатии Кае Каллас с призывом признать террористами участников движения «Антифа».

19 сентября нижняя палата парламента Нидерландов одобрила решение о признании движения «Антифа» террористической организацией. По данным СМИ, сразу несколько политических партий поддержали резолюцию, в которой говорится о склонных к насилию активистах-леворадикалах.

Ранее Трамп признал «Антифа» террористической организацией.

