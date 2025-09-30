Трамп заявил о восстановлении ядерного потенциала США

Трамп надеется, что США никогда не придется пользоваться ядерным потенциалом

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая перед высшим офицерским составом ВС Соединенных Штатов в Куантико, американский лидер выразил надежду на то, что ядерное оружие США не придется применять.

«Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию — и будем надеяться, что нам никогда не придется его использовать», — сказал он.

Недавно Трамп заявил в ООН, что угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир — и не будет «никакой Организации Объединенных Наций».

Он также выражал обеспокоенность о поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее Трамп заявил о необходимости уважать большой ядерный потенциал РФ.