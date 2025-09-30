Трамп заявил о восстановлении ядерного потенциала США

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал. Об этом пишет РИА Новости.
Выступая перед высшим офицерским составом ВС Соединенных Штатов в Куантико, американский лидер выразил надежду на то, что ядерное оружие США не придется применять.
«Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию — и будем надеяться, что нам никогда не придется его использовать», — сказал он.
Недавно Трамп заявил в ООН, что угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир — и не будет «никакой Организации Объединенных Наций».
Он также выражал обеспокоенность о поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.
Ранее Трамп заявил о необходимости уважать большой ядерный потенциал РФ.