На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о восстановлении ядерного потенциала США

Трамп надеется, что США никогда не придется пользоваться ядерным потенциалом
close
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая перед высшим офицерским составом ВС Соединенных Штатов в Куантико, американский лидер выразил надежду на то, что ядерное оружие США не придется применять.

«Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию — и будем надеяться, что нам никогда не придется его использовать», — сказал он.

Недавно Трамп заявил в ООН, что угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир — и не будет «никакой Организации Объединенных Наций».

Он также выражал обеспокоенность о поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее Трамп заявил о необходимости уважать большой ядерный потенциал РФ.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами