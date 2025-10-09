На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Узбекистана назвал Россию ключевым партнером

Мирзиеев: Россия для Узбекистана всегда будет партнером и союзником
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Россия была, есть и всегда будет для Узбекистана ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником. Текст его выступления, опубликованный на сайте главы государства, подтверждает эти слова. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе, чьи слова приводит РИА Новости.

Мирзиеев отметил, что прочной основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость народов, а также дружественные и доверительные отношения между странами.

Он также выразил искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией. Мирзиеев подчеркнул, что Узбекистан всегда чувствует и ценит поддержку и личное внимание Путина к вопросам укрепления союзнических отношений и многогранного сотрудничества с регионом.

В августе Мирзиеев поздравил украинского президента Владимира Зеленского с национальным праздником – Днем независимости Украины, после чего получил слова признательности от Зеленского за его «занятую позицию».

Ранее резидент Узбекистана обсудил с Трампом двустороннее сотрудничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами