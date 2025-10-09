Президент Узбекистана назвал Россию ключевым партнером

Мирзиеев: Россия для Узбекистана всегда будет партнером и союзником

Россия была, есть и всегда будет для Узбекистана ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником. Текст его выступления, опубликованный на сайте главы государства, подтверждает эти слова. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе, чьи слова приводит РИА Новости.

Мирзиеев отметил, что прочной основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость народов, а также дружественные и доверительные отношения между странами.

Он также выразил искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией. Мирзиеев подчеркнул, что Узбекистан всегда чувствует и ценит поддержку и личное внимание Путина к вопросам укрепления союзнических отношений и многогранного сотрудничества с регионом.

В августе Мирзиеев поздравил украинского президента Владимира Зеленского с национальным праздником – Днем независимости Украины, после чего получил слова признательности от Зеленского за его «занятую позицию».

Ранее резидент Узбекистана обсудил с Трампом двустороннее сотрудничество.