Путин заявил о готовности России поддержать власти Афганистана в борьбе с терроризмом

Путин: власти Афганистана готовы к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
Александр Казаков/РИА Новости

Действующие власти Афганистана демонстрируют готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и наркомафией, Россия поддерживает эти устремления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Центральная Азия», сообщает ТАСС.

Выступая на саммите, российский лидер отметил открытость афганских властей к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах.

«Мы видим сегодня, что действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, в том числе это касается и борьбы с терроризмом и наркомафией. Безусловно, мы готовы поддержать эти стремления», — сказал Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что ситуация в Афганистане продолжает оставаться в центре внимания всех государств Центральной Азии, поскольку террористические структуры по-прежнему используют афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии.

7 октября министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что в его стране недопустимо иностранное присутствие.

Ранее стало известно, будет ли РФ размещать военные базы в Афганистане.

