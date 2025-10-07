На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, будет ли РФ размещать военные базы в Афганистане

Спецпредставитель Кабулов: Россия не будет размещать военные базы в Афганистане
Depositphotos

Россия не намерена размещать военные базы на территории Афганистана. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, пишет РИА Новости.

«Абсолютно. Лавров сказал, что Россия выступает категорически против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах. И у самой России таких планов и намерений нет и не было», — сказал спецпредставитель по итогам заседания московского формата по Афганистану.

Также по словам Кабулова, министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки на переговорах в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Кабул не допустит возвращения американцев на авиабазу «Баграм».

До этого Лавров заявил, что силовое присутствие в Афганистане внерегиональных игроков приведет к конфликтам.

По словам Лаврова, вовлечение Афганистана в политические процессы региона поспособствует деятельности экономических и многосторонних объединений. Он также подчеркнул, что Россия «полностью разделяет такой подход, объявив в июле этого года об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан», а также сняла ограничения на межгосударственное сотрудничество.

Ранее в Госдуме объяснили, почему США не вторгнутся в Афганистан снова.

