Власти Афганистана заявили, что не потерпят «иностранного присутствия»

В Афганистане недопустимо иностранное присутствие. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Амир Хан Моттаки, пишет РИА Новости.

«Афганистан является свободной и независимой страной. За всю историю афганский народ никогда не соглашался с иностранным присутствием. Мы хотим развивать экономические, политические, дипломатические связи со всеми странами мира, но иностранного присутствия мы не потерпим. Это является неприемлемым», — сказал он.

7 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия не намерена размещать военные базы на территории страны.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что силовое присутствие в Афганистане внерегиональных игроков приведет к конфликтам.

По словам Лаврова, вовлечение Афганистана в политические процессы региона поспособствует деятельности экономических и многосторонних объединений. Он также подчеркнул, что Россия «полностью разделяет такой подход, объявив в июле этого года об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан», а также сняла ограничения на межгосударственное сотрудничество.

Ранее в Госдуме объяснили, почему США не вторгнутся в Афганистан снова.