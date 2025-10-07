На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Афганистана заявили, что не потерпят «иностранного присутствия»

Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки: иностранное присутствие недопустимо
true
true
true
close
Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

В Афганистане недопустимо иностранное присутствие. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Амир Хан Моттаки, пишет РИА Новости.

«Афганистан является свободной и независимой страной. За всю историю афганский народ никогда не соглашался с иностранным присутствием. Мы хотим развивать экономические, политические, дипломатические связи со всеми странами мира, но иностранного присутствия мы не потерпим. Это является неприемлемым», — сказал он.

7 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия не намерена размещать военные базы на территории страны.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что силовое присутствие в Афганистане внерегиональных игроков приведет к конфликтам.

По словам Лаврова, вовлечение Афганистана в политические процессы региона поспособствует деятельности экономических и многосторонних объединений. Он также подчеркнул, что Россия «полностью разделяет такой подход, объявив в июле этого года об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан», а также сняла ограничения на межгосударственное сотрудничество.

Ранее в Госдуме объяснили, почему США не вторгнутся в Афганистан снова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами