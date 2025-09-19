На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали о блокировке Трампом военной помощи Тайваню на $400 млн

The Washington Post: Трамп хочет остановить военную помощь Тайваню на $400 млн
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует заблокировать военную помощь Тайваню на сумму $400 млн (33,2 млрд руб.). Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, решение американского лидера связано с желанием заключить торговую сделку на возможном саммите с лидером КНР Си Цзиньпином. Источники отметили, что решение может быть отменено, однако это будет говорить о «развороте в политике» США в отношении острова.

В публикации говорится, что новый пакет помощи, который должен был получить Тайвань, включал в себя боеприпасы и автономные беспилотники.

Неофициальное посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев по поводу инцидента.

До этого глава минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что китайские Вооруженные силы никогда не допустят, чтобы силы сепаратистов на Тайване достигли успеха в своем стремлении к независимости острова. По его словам, Народно-освободительная армия Китая является несокрушимой и мощной силой, которая встанет на защиту воссоединения страны.

Ранее в США заявили, что у них нет доказательств о плане Китая вторгнуться на Тайвань.

