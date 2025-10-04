Стало известно о попытках КНР договориться с США об отмене ограничений на сделки

Руководство КНР ведет переговоры с администрацией американского лидера Дональда Трампа об отмене ряда ограничений на сделки в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«КНР подталкивает администрацию Трампа к отмене некоторых ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США», — говорится в публикации.

Также в ней подчеркивается, что китайские власти могут сделать огромные инвестиции в США.

1 октября хозяин Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, переговоры состоятся через четыре недели.

Трамп отметил, что одной из основных тем обсуждения станут поставки сои. В то же время он обратил внимание, что бывший президент США Джо Байден не обеспечил выполнение соглашения между Вашингтоном и Пекином, по которому китайская сторона должна была закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Си Цзиньпин планирует выдвинуть Трампу условие для заключения экономического соглашения между КНР и США. Журналисты утверждают, что китайский лидер попробует оказать на американского коллегу давление, чтобы тот официально заявил, что Вашингтон «выступает против» независимости Тайваня.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Трамп способен поменять позицию Си Цзиньпина по Украине.